Albero crolla sul tetto del palco L’sos dei residenti al Comune

Un imprevisto che ha sorpreso residenti e amministratori: un albero è crollato sul nuovo palco dell’ex Seminario di via Varese, scatenando preoccupazioni e interrogativi. La pianta si è adagiata sulla copertura in metallo verde, mettendo alla prova la sicurezza della struttura appena riqualificata. Fortunatamente, l’incidente non ha compromesso la stabilità del palco, ma pone nuove sfide per la tutela del parco ancora chiuso al pubblico, lasciando tutti in attesa di chiarimenti e interventi.

Un imprevisto colpo di scena ha interessato il nuovo parco dell'ex Seminario di via Varese, dove una pianta è crollata finendo proprio sulla copertura del palco recentemente completato. L'albero si è adagiato sul tetto della struttura in metallo verde, apparentemente senza compromettere in modo visibile la stabilità della copertura. L'area, che nei mesi scorsi è stata oggetto di una riqualificazione completa, non è ancora stata aperta al pubblico. A notare per primi l'albero abbattuto sono stati alcuni residenti e passanti che, nei giorni successivi al maltempo dello scorso fine settimana, hanno visto il tronco inclinato sopra il palco.

