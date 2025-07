Fresi canzoni e pensieri di Faber | Sono cresciuto con la sua musica

Fresi Canzoni e i pensieri di Fabrizio De André sono un autentico tesoro per chi, come me, è cresciuto ascoltando le sue melodie. La sua musica ha attraversato generazioni, ispirandoci con parole sincere e note indimenticabili. Stasera, alle ore 21 in Piazza Garibaldi a Cervia, Stefano Fresi ci invita a rivivere questa magia con "Dell’amore, della guerra e degli ultimi". Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura italiana.

Dai Delitti del BarLume al Kostas protagonista dei libri dello scrittore Petros Markaris, la carriera televisiva di Stefano Fresi è tra le più interessanti del panorama dello spettacolo italiano. Una attività, quella di attore che divide con la passione per la musica, un amore che mette in scena stasera (ore 21) in Piazza Garibaldi a Cervia con Dell’amore, della guerra e degli ultimi. Canzoni e pensieri di Fabrizio De André, appuntamento all’interno de La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi. Con lui Cristiana Polegri (voce e sax) e Stefano Profazi (chitarra). Interverrà Dori Ghezzi. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fresi, canzoni e pensieri di Faber: "Sono cresciuto con la sua musica"

