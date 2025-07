Jannik Sinner corsa a piedi nudi | come lo beccano a Wimbledon

metodologia innovativa per migliorare equilibrio e sensibilità, che molti atleti adottano per potenziare le proprie performance. Il gesto di Sinner, tra curiosità e attenzione al dettaglio, suscita interesse e ammirazione tra appassionati e addetti ai lavori, lasciando intuire come il talento si coltivi anche con metodi fuori dagli schemi, pronti a fare la differenza sul campo.

Un allenamento strano, curioso, quello di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo - alla vigilia del match contro Novak Djokovic - è tornato in campo sull'erba di Aorangi Park per preparare la semifinale. Il tennista altoatesino si è scaldato con il giovane azzurro Pierluigi Basile. E proprio al termine dell'allenamento, Jannik è stato immortalato mentre faceva qualche giro di corsa a piedi nudi. Una stravaganza? Niente affatto. Si tratta di una tecnica - spiega Il Corriere dello Sport - che punta a ritrovare il contatto della pianta del piede con l'erba che tocca quelle terminologie nervose che rigenerano il fisico grazie al rilassamento e aiutano l'atleta a scaricare dopo una sessione di lavoro intensa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, corsa a piedi nudi: come lo beccano a Wimbledon

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - corsa - piedi

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sinner, i dettagli per battere Djokovic: le scarpe nuove, la corsa a piedi nudi | Jannik contro Nole: la storia e il match della svolta Vai su X

?Halle avrà un nuovo RE Bublik agli ottavi di finale interrompere la corsa alla difesa del titolo del campione in carica Jannik Sinner. Il punteggio finale è di 3-6, 6-3, 6-4. Supertennis Vai su Facebook

Sinner, oggi contro Djokovic a Wimbledon: «Ormai ci conosciamo bene, sull'erba non ho ancora vinto. Mi sento diverso»; Wimbledon 2025, Sinner si allena con un altro giovane italiano: Con Djokovic sarà dura. La dedica a Fognini; Il curioso allenamento di Sinner prima di Djokovic: corre a piedi nudi sull'erba, ecco a cosa serve.

Sinner, i dettagli per battere Djokovic: le scarpe nuove, la corsa a piedi nudi | Jannik contro Nole: la storia e il match della svolta - Il gomito di Jannik non preoccupa più, ieri il serbo ha fatto scattare l'allarme non allenandosi dopo la caduta con Cobolli. Come scrive msn.com

Il curioso allenamento di Sinner prima di Djokovic: corre a piedi nudi sull'erba, ecco a cosa serve - Grazie alla prestazione finora più convincente di questa sua permanenza a Wimbledon, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso in semifinale battendo Ben Shelton con il punteggio di 7- Si legge su msn.com