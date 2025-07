Tangenziale Est Accolta la petizione al Parlamento Europeo

La mobilità sostenibile a Lucca prende un passo avanti decisivo: la petizione sulla Tangenziale Est, presentata lo scorso gennaio al Parlamento europeo, ha superato con successo il vaglio tecnico e avanza nel suo percorso. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per il futuro della Piana, aprendo la strada a un dialogo urgente e necessario su come rinnovare e migliorare la mobilità locale. Un primo risultato importante, – si legge in un comunicato del Forum – reso...

Tangenziale Est di Lucca: il Parlamento Europeo accoglie la petizione. La petizione presentata lo scorso gennaio al Parlamento europeo sul progetto della Tangenziale Est di Lucca ha infatti superato il vaglio tecnico e prosegue ora il suo percorso: lo rende noto il Forum Ambiente e Salute che adesso chiede che si apra un dialogo sul futuro della mobilità nella Piana. "Un primo risultato importante, – si legge in un comunicato del Forum – reso possibile grazie al sostegno di numerosi cittadini che, firmando la petizione, hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: la comunità non è disposta a rimanere passiva di fronte a scelte che incideranno profondamente sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tangenziale Est. Accolta la petizione al Parlamento Europeo

