Inchiesta Hydra | 80 chiedono riti alternativi

Sono 80 le richieste di riti alternativi presentate al gup Emanuele Mancini davanti al quale si sta celebrando il maxi procedimento nei confronti di 143 persone finite imputate in seguito all'inchiesta "Hydra" della Dda e dei carabinieri del Nucleo investigativo. L'ipotesi ha al centro un "sistema mafioso lombardo" costituito da "appartenenti alle tre diverse organizzazioni", Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra che si sarebbero alleati per fare affari. L'indagine, denominata "Hydra", era iniziata nel 2019 dopo un'operazione contro alcuni affiliati alla 'ndrangheta a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, a partire dai quali le indagini avevano poi ricostruito una complessa rete di legami e presunti accordi tra diversi gruppi mafiosi accusati di essersi riuniti in un consorzio.