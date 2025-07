Gruppo Sportivo Mosole grande evento per i 50 anni del club

Il Gruppo Sportivo Mosole celebra mezzo secolo di passione e vittorie con un evento straordinario, tra tricolori e record. Dai successi giovanili ai trionfi nazionali e regionali, il club ripercorre la sua storia di eccellenza, ricordando anche le glorie del passato come Roberto Pagnin. Un’occasione unica per festeggiare 50 anni di sport, entusiasmo e comunità , pronti a scrivere nuovi capitoli di successo.

Festa tricolore dal Gruppo Sportivo Mosole per celebrare il successo nel Meeting Nazionale per le categorie Giovanissimi e i tricolori di Pietro Foffano e Matilde Carretta, più il titolo Veneto di Santiago Bembo. Un grande evento per i 50 anni del club: nella prima squadra correva Roberto Pagnin. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

GS MOSOLE, 50 ANNI E UNA GRANDE FESTA TRICOLORE; GS MOSOLE, 50 YEARS AND A GREAT TRICOLOR CELEBRATION; Gruppo Sportivo Mosole, Luca Pavanello è il nuovo presidente.

