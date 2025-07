Successo per Oderzo Music Days | il 16 luglio si rilancia con la seconda DJ Street Parade

anni. E ora, il 16 luglio, la città si prepara a tornare protagonista con la seconda DJ Street Parade, un evento imperdibile che promette di accendere l’estate di Oderzo ancora una volta, creando un’atmosfera di festa e energia che trascinerà tutti in un vortice di musica e buona vibrazione.

Oderzo ha vissuto tre serate straordinarie con gli Oderzo Music Days, la rassegna estiva che ha riportato vitalità, musica e partecipazione nel cuore della città. Il successo è stato oltre ogni previsione: strade gremite, locali pieni, un pubblico trasversale e coinvolto come non si vedeva da. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: oderzo - successo - music - days

Dopo l’incredibile successo di ieri sera, torna la Gli Oderzo Music Days non finiscono qui… Mercoledì 16 Luglio, vi aspettiamo nel cuore di Oderzo con dj set e tantissima voglia di divertimento! Trova il tuo ritmo … Scopri la Città N Vai su Facebook

Saldi in città: 10 pianoforti e le canzoni nelle vetrine. Partenza in musica questa sera per promuovere shoppi.

Oderzo Bloom Days, numeri da record nel weekend: «È stato un successo» - Pienone sia sabato che ieri, migliaia i visitatori che hanno affollato la città per godersi la mostra mercato dei fiori, ... Si legge su ilgazzettino.it

Saldi in città: 10 pianoforti e le canzoni nelle vetrine. Partenza in musica questa sera per promuovere shopping e svendite - Partono da stasera gli Oderzo Music Days, quattro serate organizzate per promuovere al meglio il commercio opitergino in occasione dei saldi estivi. Segnala ilgazzettino.it