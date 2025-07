Dazi L’attesa di Bruxelles

L’attesa di Bruxelles si fa sempre più spasmodica mentre l’ottovolante dei dazi di Donald Trump continua a oscillare tra minacce e promesse. Tra tariffe al 50% per Brasile e Canada e ipotesi di dazi universali, il clima internazionale si infiamma, lasciando l’Europa in un’ansiosa attesa. La domanda è: quale sarà la prossima mossa? La risposta potrebbe arrivare proprio con quella tanto attesa lettera, che potrebbe cambiare le regole del gioco.

L’ottovolante di Donald Trump sui dazi gira furiosamente tra minacce, quasi ultimatum e qualche blandizia. E così, nell’altalena degli avvisi, la giostra degli annunci del presidente Usa fa registrare una nuova impennata di attacchi, a colpi di tariffe del 35 e del 50 per cento, a Canada e Brasile, in particolare, lasciando l’ Europa nell’attesa della fatidica lettera e facendo sapere che ci saranno dazi generalizzati del 15 o del 20% per tutti gli altri Paesi. Una situazione che fa volgere al peggio Wall Street e le Borse del vecchio Continente, con Milano soprattutto a quota meno 1,6 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net