“Lo squalo“ che cambiò il cinema. Lo spaccato di una società in crisi.

Più di quarant’anni da allora, e lo squalo di Spielberg rimane ancora oggi un'icona che ha rivoluzionato il cinema horror e di suspense. Un film capace di catturare l'anima più profonda delle paure collettive, grazie anche alla colonna sonora di John Williams, che con due semplici note ha reso eterno il suo impatto. Sono passati decenni, ma il suo potere evocativo rimane immutato, dimostrando come musica e immagini possano creare un capolavoro indimenticabile.

Due note, un "mi" e un "fa". Sono bastate solo due note a John Williams per racchiudere la paura in un suono dissonante emesso da una tuba. E pensare che all'inizio un ventisettenne Steven Spielberg credeva fosse uno scherzo. Ma il giovane regista si è presto dovuto ricredere quando ha notato come le sequenze che aveva girato per il suo secondo film, Lo squalo, assumevano una tensione maggiore grazie all'intuizione del compositore. Sono passati 50 anni da quando la pellicola uscì nelle sale americane – era il 20 giugno del '75 – eppure la sua potenza è rimasta intatta. Un miracolo cinematografico alla luce delle innumerevoli difficoltà che ne hanno segnato la produzione.