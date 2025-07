Sale sull’autobus senza biglietto Aggredisce il controllore

In un episodio che scuote la città, un passeggero senza biglietto ha aggredito un controllore ATM a piazza Primo Maggio, nel cuore dell’hinterland milanese. La scena, che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità di tutte le persone coinvolte, si è conclusa con il trasportato in ospedale e un forte messaggio sulla necessità di rispetto delle regole. La sicurezza sui mezzi pubblici resta una priorità imprescindibile per garantire un servizio sereno e affidabile.

Non aveva il biglietto, è stato pizzicato da un controllore di Atm e non ha esitato ad aggredirlo. È successo in piazza Primo Maggio, capolinea di diversi autobus che collegano l’hinterland milanese. La vittima ha 33 anni, era in servizio su un mezzo ed è finito in ospedale: tanto spavento, ma per fortuna se la caverà senza complicazioni. L’addetto dell’azienda dei trasporti stava svolgendo il consueto controllo dei titoli di viaggio a bordo del pullman, quando si è imbattuto in un uomo privo di ticket, uno straniero dall’accento portoghese, secondo le testimonianze. Alla richiesta di fornire i documenti per la sanzione, il passeggero avrebbe reagito in modo improvviso e violento, spingendo il controllore con forza e facendolo cadere a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it