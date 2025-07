I dolori della zona mare | Servono interventi

La zona mare sta vivendo un periodo di criticità che rischia di compromettere il suo fascino e la sicurezza di residenti e visitatori. Le condizioni precarie di strade e arredi, unite a un traffico spesso sregolato, rendono urgente un intervento deciso. È fondamentale intervenire per migliorare marciapiedi, protezioni e controlli, affinché questa località possa tornare a essere un angolo di relax sicuro e accogliente per tutti.

Le condizioni precarie per la viabilità e degli arredi scaldano gli animi della zona mare. A finire nel mirino sono gli asfalti nelle vie traverse (Milano, Venezia, ecc.) da rivedere con necessità di maggiori marciapiedi e protezioni per i pedoni, per i passeggini e i disabili che si recano in spiaggia, ma l’appello dei residenti è anche ad un maggiore controllo di velocità dei veicoli in transito e delle biciclette contromano che non rispettano i divieti, in particolare in Via Del Prete, Via Carducci e limitrofe. Nonché una organizzazione migliore per la sosta. A salire sulle barricate è ora il Comitato Mare Nord nell’appellarsi all’amministrazione per un piano complessivo per recuperare l’area tra le arterie Via Del Prete, Dante e Carducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it