Il nuovo Parco della Pace, cuore verde rinnovato e vibrante, si propone come il collante ideale tra i quartieri circostanti, promuovendo inclusione e sostenibilità. Questa oasi di relax e biodiversità arricchisce il patrimonio naturale cittadino, creando un legame profondo tra comunità e ambiente. Sebbene alcune opere siano ancora in programma, il parco è già completamente operativo e pronto a diventare il punto di riferimento per momenti di aggregazione e benessere.

Inaugurato il nuovo Parco della Pace: un’area riqualificata che arricchisce il patrimonio verde del territorio. Il nuovo Parco della Pace, un progetto di Città Metropolitana, è stato recentemente inaugurato con l’obiettivo di ampliare il patrimonio verde e "unire idealmente i quartieri circostanti", creando un vero e proprio polmone verde cittadino. Sebbene alcune opere relative al verde siano previste per settembre, il parco è già completamente agibile. Al posto dell’asfalto, è stato utilizzato terreno drenante, che aiuterà nella gestione dei fenomeni atmosferici improvvisi, come le bombe d’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco della Pace: "Nuovo collante dei quartieri"

