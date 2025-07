Asp de’ Paoli più posti letto e assistenza

L’Asp San Vincenzo de’ Paoli, fondata nel 2008, rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere della comunità di Santa Sofia e dei comuni limitrofi. Tuttavia, le recenti tensioni sulla gestione e il malcontento interno accendono i riflettori su un’azienda strategica che merita attenzione e trasparenza. La minoranza consigliare ‘Per Santa Sofia’ non smette di chiedere chiarimenti, dimostrando come l’impegno civico sia essenziale per garantire servizi di qualità e fiducia condivisa.

La minoranza consigliare ‘Per Santa Sofia’ non molla la presa sulla gestione dell’ Asp San Vincenzo de’ Paoli. Infatti nell’ultimo consiglio comunale il gruppo ha chiesto delucidazioni sul malessere che da mesi si registra nell’azienda multiservizi di via Unità d’Italia che serve i Comuni di Civitella, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia. Nata nel 2008, l’Asp ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, adulti, disabili, famiglie e minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona. L’Asp offre servizi in strutture residenziali e semi residenziali a persone anziane in varie situazioni fisiche o psichiche e ha inoltre lo scopo di offrire servizi socio-assistenziali in favore di persone bisognose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Asp de’ Paoli, più posti letto e assistenza"

