Paolo Ruffini Madonna della Castagna amatriciana e film all’aperto | il week-end in città

Se sei a Bergamo questo fine settimana, preparati a un caleidoscopio di appuntamenti imperdibili! Tra spettacoli, sagre e cultura, il capoluogo lombardo si anima con eventi che soddisferanno ogni desiderio: da Paolo Ruffini al Lazzaretto alle delizie della festa della Madonna della Castagna e delle specialità gastronomiche come cacio e pepe, carbonara e amatriciana. Il weekend è ricco di emozioni, divertimento e scoperta: ecco tutto ciò che ti aspetta in città!

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Paolo Ruffini al Lazzaretto (sabato), la Festa alla Madonna della Castagna e la sagra della cacio e pepe, carbonara & amatriciana al Piazzale degli Alpini. Da annotare, inoltre, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, mostre e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 12 e domenica 13 luglio. BERGAMO SABATO 12 LUGLIO – Alla Carrara percorso per riscoprire gli anni di Lorenzo Lotto a Bergamo – Al Gres Art 671 la mostra “de bello. notes on war and peace” – Cucina e aggregazione: torna la festa alla Madonna della Castagna – Cinema all’aperto, il programma dell’Arena Santa Lucia fino al 24 luglio – “Jazz Lag Hot Swing Band” a ChorusLife – Estate in Trucca 2025 – “Echoes of Ghisalba – Dai miti pagani alla fede mariana” – Cinema all’aperto, il programma dell’Esterno Notte fino al 28 luglio – Al Lazzaretto show di Paolo Ruffini – Al Piazzale degli Alpini sagra della cacio e pepe, carbonara & amatriciana: le date DOMENICA 13 LUGLIO – Alla Carrara percorso per riscoprire gli anni di Lorenzo Lotto a Bergamo – Al Gres Art 671 la mostra “de bello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it