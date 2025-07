I Trafficanti di calciatori | un libro-verità

Scopri il lato oscuro del calcio con "I trafficanti di calciatori", un libro che svela la cruda verità dietro il fenomeno poco conosciuto del football trafficking. Un viaggio tra inganni, speranze e drammi che coinvolge giovani provenienti dall’Africa e le ambizioni di grandi squadre europee. Un racconto intenso ambientato a Torino, che lunedì prenderà vita a Seregno, dove l’autrice dialogherà con il pubblico. Un’occasione imperdibile per comprendere una realtà spesso nascosta.

Una storia vera, che parla del fenomeno ancora troppo poco conosciuto del football trafficking, dei ragazzini che, specialmente dall’Africa, vengono portati in Europa in cambio di denaro con la falsa promessa di provini e possibilità di ingresso in grandi squadre di calcio. Una vicenda raccontata attraverso un romanzo ambientato a Torino e di cui lunedì l’autrice stessa parlerà a Seregno, alle 21 nella Sala congressi monsignor Gandini di via XXIV Maggio: qui la scrittrice Paola Cereda, brianzola d’origine e torinese d’adozione, racconterà del suo ultimo libro “ L’unico finale possibile “. Psicologa, scrittrice, regista di teatro comunitario, Cereda è stata finalista al Premio Calvino e selezionata nella dozzina del Premio Strega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it