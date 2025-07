Prima le dame poi i cavalieri | tuffo nel passato

Prima le dame, poi i cavalieri: un tuffo affascinante nel passato che rivive nella Quintana di luglio. Durante il corteo, gli occhi degli spettatori saranno catturati da sei eleganti dame, protagoniste di un incanto senza tempo. Tra loro, spiccherà la prima a sfilare: Giada Federici, 33 anni, laureata in psicologia e responsabile commerciale, pronta a incantare con la sua grazia e regalità .

Al campo dei giochi saranno protagonisti i cavalieri. Prima, però, durante il corteo, gli occhi degli spettatori saranno puntati esclusivamente su di loro, le sei dame che impreziosiranno la Quintana di luglio. La prima ad affrontare lo sguardo del pubblico, all’andata, sarà la ‘signora’ di Porta Solestà . Si tratta della 33enne Giada Federici, laureata in psicologia e responsabile commerciale alla Manpower. Sposata con Federico Mannocchi, storico tamburino, appartiene a una famiglia legatissima ai colori gialloblù. Basti pensare al fatto, ad esempio, che il padre sfilerà come nobile, mentre il fratello è sbandieratore e la cognata suona la chiarina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prima le dame, poi i cavalieri: tuffo nel passato

