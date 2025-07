Treviso Nicolò Francescotti è il nuovo rinforzo in attacco per la prossima stagione

Il Treviso FBC si prepara a conquistare la prossima stagione di Serie D con un rinforzo di talento: Nicolò Francescotti, giovane attaccante classe 2005 proveniente dalla Primavera del Benevento. Con una media realizzativa impressionante, Francescotti rappresenta un investimento importante per il futuro del club e per il suo reparto offensivo. L’arrivo di questo promettente talento accende le speranze dei tifosi, pronti a sognare grandi traguardi sotto la guida del nuovo acquisto.

Il Treviso FBC continua la campagna acquisti in vista della prossima stagione di Serie D. In queste ore è stato ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Primavera del Benevento dell’attaccante Nicolò Francescotti, classe 2005, uno dei giovani più prolifici dell’ultima stagione di Primavera 2. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

