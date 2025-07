Notti bianche Cascate night dance anni ’90 feste e birra | il week-end in provincia

Il weekend in provincia di Bergamo si anima con un calendario ricco di eventi imperdibili. Notti bianche, spettacoli, feste e serate a tema birra promettono divertimento per tutti i gusti. Tra le luci delle cascate e le atmosfere estive, ogni angolo offre un’esperienza unica. Preparati a vivere momenti indimenticabili e a scoprire il volto più vivace della nostra provincia: il divertimento è assicurato!

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano le notti bianche ad Albino, Cologno al Serio, Gorlago, Piazza Brembana e Terno d’Isola, la Notte d’estate a Comun Nuovo, l’apertura notturna delle Cascate del Serio (sabato) a Valbondione e tante feste. Da annotare, inoltre, la Festina della birra a Foresto Sparso, Il Bepi & i The Prismas e Riki Anelli (domenica) a Treviglio per il Revel Summer Festival, la Festa in Rocca a Urgnano, Amici in Festa a Grassobbio e la serata “Voglio tornare negli anni Novanta” (domenica), “Sapori in piazza” a Lovere, “Banda in festa” a Leffe, “Esta Festa Rock” a Montello, “Gamber in Festa a Pognano, la “Festa d’estate a Rovetta, “Ambria Music Festival”, “Sovere Foch Fest” e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it