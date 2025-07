Quando Ashe diede lezioni di tennis sull’erba di Wimbledon

Quando Ashe scese in campo sull’erba di Wimbledon per insegnare il suo stile inconfondibile, il mondo del tennis si fermò a osservare. Jimbo e Ashe rappresentavano due anime opposte: due America diverse, due estetiche che si sfidavano sul campo e nel cuore degli spettatori. La loro rivalità non era solo sportiva, ma simbolo di contrasti culturali e ideologici. Scopriamo insieme questa affascinante storia di passione, rispetto e antagonismo.

*5 luglio 1975* Arthur Ashe diventa il primo afroamericano a vincere il titolo del singolare nel Torneo di Wimbledon. Arthur Ashe batte in finale il detentore del titolo Jimmy Connors per 6-1, 6-1, 5-7, 6-4, conquistando il suo primo titolo a Wimbledon

