X-Men 25 anni dopo il primo film della saga che segnò l' inizio di una nuova era dei cinecomic

Venticinque anni dopo il primo film, gli X-Men tornano a brillare, segnando l’inizio di una nuova era dei cinecomic. Dal debutto nel luglio del 2000, questa saga ha rivoluzionato il modo di raccontare storie di mutanti e superpoteri, aprendo la strada a un mondo cinematografico ricco di avventure epiche e personaggi indimenticabili. È il momento di riscoprire le radici di questa rivoluzione e celebrare il suo impatto duraturo.

Il 12 luglio del 2000 usciva in sala il primo capitolo della saga di Bryan Singer dedicata ai mutanti della Marvel, capace di rivoluzionare il genere. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - X-Men 25 anni dopo, il primo film della saga che segnò l'inizio di una nuova era dei cinecomic

