Più sicurezza sulla costa Ecco i volontari-sentinelle

Più sicuri e informati: la costa emiliano-romagnola si rafforza con i volontari delle Sentinelle PI249, pronti a garantire sicurezza in mare fino a 3 miglia nautiche dalla costa. Attivi nel monitoraggio, nell'assistenza alla balneazione e nelle iniziative di sensibilizzazione, questi preziosi volontari sono il cuore di un sistema di protezione condiviso. Un impegno che fa della nostra costa un luogo più sicuro per tutti...

Supporto operativo in mare fino a 3 miglia nautiche dalla costa, anche in situazioni di emergenza o di calamità. Attività di monitoraggio e assistenza alla balneazione su tutto il litorale emiliano-romagnolo, da Goro a Cattolica nel Riminese, in supporto ai bagnini sulle spiagge. E poi iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolta alle cittadine e ai cittadini, e scambio di dati raccolti nelle reciproche attività di presidio e monitoraggio. Sono questi gli ambiti principali al centro della collaborazione tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, che è stata rinnovata per altri tre anni con le modalità che saranno definite ogni anno nei Programmi operativi annuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it