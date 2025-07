raffica di furti su auto nella notte a cologno al serio

Notte di paura e distruzione a Cologno al Serio, dove una raffica di furti su auto ha lasciato residenti increduli e arrabbiati. Vetrine infrante, veicoli sottosopra e danni ingenti sono il triste bilancio di un'ondata criminale che si è abbattuta in più zone del paese. La domanda che tutti si pongono ora è: chi si cela dietro questa escalation di delitti e come si potrà garantire sicurezza alle famiglie colpite?

Cologno. Finestrini spaccati e abitacoli sottosopra. È questo lo scenario che si sono trovati davanti, all’alba di venerdì 11 luglio, alcuni residenti dopo una notte segnata da una serie di furti su auto in sosta. I colpi si sarebbero verificati in diverse zone del paese. Uno degli episodi è avvenuto nel parcheggio in zona Moringhello, dove una vettura è stata danneggiata: dai vetri frantumati sparsi nell’abitacolo è evidente che i ladri hanno agito con rapidità , cercando qualcosa da rubare. La vittima del furto non ha parlato pubblicamente, ma ha condiviso sui social la foto dell’accaduto. Almeno altre quattro auto sarebbero state colpite in via Bergamo, davanti alla pasticceria Da Gianni, tutte con i vetri rotti nella stessa notte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it