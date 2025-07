Glifosato | cosa rivela lo studio sul nesso col cancro e in quali acque è più presente

Il recente studio internazionale sul glifosato, condotto dal Centro di ricerca Cesare Maltoni dell’Istituto Ramazzini a Bologna, svela dettagli inquietanti sul possibile legame tra questa sostanza e il cancro. Analizzando acque in 232 diverse località, la ricerca evidenzia una diffusione preoccupante del glifosato nell’ambiente. Ma cosa rivela realmente questa scoperta? Continue reading per scoprire il concreto impatto sulla nostra salute e sull’ambiente.

Parte da Bologna 'Global glyphosate study', il recente studio tossicologico internazionale sul glifosato e sugli erbicidi a base di questa sostanza. A condurlo è stato infatti il Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni dell’Istituto Ramazzini (fra le più grandi e importanti cooperative. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il glifosato è cancerogeno. Dopo oltre dieci anni di lavoro, il Centro di Ricerca sul Cancro dell'Istituto Ramazzini di Bologna lo ha dimostrato con uno studio appena pubblicato su Environmental Health Secondo i ricercatori, anche alle dosi "ammissibili"

Glifosato: cosa rivela lo studio sul nesso col cancro e in quali delle nostre acque è più presente; Glifosato cancerogeno anche nelle dosi considerate sicure, lo studio; «Il glifosato provoca il cancro», va abolito.

Glifosato, il verdetto definitivo: lo studio storico italiano conferma ... - Lo studio, condotto dall'Istituto Ramazzini e pubblicato su Environmental Health, fornisce nuove importanti prove sulla cancerogenicità del glifosato, anche a dosi finora considerate sicure.

Glifosato, nuovo studio: cancerogeno per l'uomo? - Un lungo studio di un gruppo di ricercatori, condotto su animali, si concentra su come l'utilizzo del glifosato potrebbe causare diverse tipologie di tumori.