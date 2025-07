Fascino e tradizione Sfilata in centro e gara allo Squarcia | via al palio di luglio

Nel cuore di luglio, tra colori vivaci e tradizioni secolari, si accende la magia della Quintana di Ascoli Piceno. La sfilata in centro e la gara allo squarcia sono solo l’inizio di un emozionante palio che unisce passione e storia. Questa sera, i cavalieri dei diversi quartieri si sfideranno con coraggio e determinazione, pronti a scrivere il loro nome nella leggenda. L’ordine, relativo alle...

Il cavaliere del sestiere di Sant’Emidio, Tommaso Finestra. ToccherĂ a lui, questa sera, dare il primo assalto nella Quintana di luglio. Per secondo invece spetterĂ a Lorenzo Melosso di Porta Romana, per terzo a Luca Innocenzi di Porta SolestĂ . Il quarto a scendere in pista sarĂ Mattia Zannori di Porta Tufilla. Per quinto sarĂ il turno di Davide Dimarti della Piazzarola e per ultimo Adalberto Rauco di Porta Maggiore. L’ordine, relativo alle prime due tornate (visto che nella terza si seguirĂ l’ordine inverso della classifica provvisoria), è stato sorteggiato ieri sera nel corso del Saluto alla Madonna della Pace che si è svolto a piazza Ventidio Basso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it