Emendamento salva-carriera per i titoli di studio non più abilitanti

Una nuova opportunità si apre per migliaia di laureati in educazione: il ministero dell’Università ha proposto un emendamento che tutela coloro che possiedono titoli non abilitanti, offrendo loro la possibilità di esercitare la professione e di consolidare la propria carriera. Questa misura rappresenta un passo importante verso la stabilità e il riconoscimento delle competenze acquisite. La norma sarà presentata come emendamento al decreto legge 90 del...

Il ministero dell’Università ha elaborato una proposta normativa per risolvere la questione dei titoli di studio di educatore nei servizi per l’infanzia, consentendo così a migliaia di laureati di superare una condizione di incertezza a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017 e consentendo così di esercitare la professione per la quale avevano intrapreso gli studi. La norma sarà presentata come emendamento al decreto legge 90 del 2025, il cosiddetto decreto legge Università. L’intervento risolve il problema della platea di coloro che si sono immatricolati, entro l’anno accademico 20182019, nelle classi di laurea L-19 (Scienze dell’Educazione) e LM-85bis (Scienze della Formazione Primaria). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emendamento salva-carriera per i titoli di studio non più abilitanti

