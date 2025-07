Madonna del Carmine Da domani una settimana di festa

Da domani inizia una settimana ricca di devozione e tradizione con le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine, preziosa durante tutto il periodo estivo. La chiesa di Corso Mazzini si anima di preghiere, riti e momenti di comunione, guidati dal parroco don Nino Nicotra e culminando con l’attesa imposizione dello scapolare. Un’occasione speciale per rafforzare la fede e condividere un momento di spiritualità autentica nella nostra comunità .

Mercoledì 16 luglio si celebra la festa della Madonna del Carmine nella chiesa di corso Mazzini e il rettore, don Nino Nicotra, parroco del Centro storico, ha predisposto il programma delle iniziative liturgiche. Le celebrazioni inizieranno giĂ domattina con la messa solenne alle 11 presieduta da don Nicotra: seguiranno alle 17 la recita dei vespri, la preghiera della novena e il rito di imposizione dello scapolare. Alle 20, il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza presiederĂ la messa con il rinnovo dei voti del Terz’Ordine Carmelitano e al termine della liturgia si svolgerĂ , al posto della tradizionale processione, il pellegrinaggio giubilare a piedi fino alla Cattedrale con la possibilitĂ di ottenere l’ indulgenza plenaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonna del Carmine. Da domani una settimana di festa

In questa notizia si parla di: madonna - carmine - festa - settimana

Povia in concerto a Vico del Gargano per la festa della Madonna del Carmine - Preparati a vivere una serata indimenticabile a Vico del Gargano! Venerdì 18 luglio alle 22, il talento di Povia infiammerà la festa della Madonna del Carmine con un concerto imperdibile.

Da lunedì 14 a domenica 27 luglio vivremo la festa della Madonna del Carmine. Inizieremo con una settimana di momenti di preghiera condivisi con le parrocchie della nostra Comunità Pastorale e con le diverse realtà che animano e vivono quotidian Vai su Facebook

Madonna del Carmine. Da domani una settimana di festa; Festa della Madonna del Carmine: a Terracina una settimana di musica e street food; A Piossasco due settimane di eventi per la Festa patronale della Madonna del Carmine.

Festa della Madonna del Carmine: a Terracina una settimana di festa e street food - In arrivo a Terracina una edizione molto particolare della Festa della Madonna del Carmine che coincide con altre importanti ricorrenze: i 100 anni della Cooperativa Pescatori La Sirena, i 100 anni ... Secondo latinatoday.it

In Carmine è la settimana della Madonna del Carmelo: le celebrazioni - Nel quartiere del Carmine in centro a Brescia tornano le celebrazioni per la Madonna del Carmelo: si terranno dal 13 al 20 luglio e a organizzarle è l’Associazione Amici della Chiesa del Carmine Odv, ... Come scrive giornaledibrescia.it