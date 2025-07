Beffa sulle sigarette | l’Ue stanga il tabacco e vuol tenere per sé i soldi dell’imposta

Nel panorama delle politiche fiscali europee, le sigarette si trovano al centro di un acceso dibattito tra aumenti delle accise e nuove tassazioni. Tra polemiche e strategie di bilancio, l’UE punta a riformare il proprio sistema fiscale e ambientale attraverso fondi innovativi e tecnologie all’avanguardia. Ma quali saranno le conseguenze di queste mosse sul nostro quotidiano? Scopriamolo insieme, perché il futuro europeo si sta scrivendo adesso.

Crescita stellare delle accise sulle bionde, nuove accise sulle sigarette elettroniche, sulle grandi aziende oltre i 50 milioni di fatturato netto e sui rifiuti elettronici, fondi europei per la fissione nucleare e una piattaforma pubblica per monitorare in tempo reale l'uso delle risorse europee. Sono alcune delle novità in discussione nel quadro della proposta sul nuovo Bilancio Ue 2028-2035, che approderà sul tavolo del Collegio dei commissari mercoledì 16 luglio. Secondo quanto trapelato da Bruxelles, sarebbe in arrivo un aumento delle accise per togliere gettito fiscale agli Stati membri e rimpinguare i forzieri del pachiderma Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it