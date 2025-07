Imam visita Israele e al ritorno viene bandito Iran? No Olanda

L’incontro con imam e leader della comunità musulmana provenienti da tutta Europa è stato un’esperienza che ha toccato il cuore e acceso nuove speranze. La loro determinazione nel promuovere la tolleranza e combattere l’estremismo rappresenta un esempio di coraggio e impegno per una convivenza pacifica. È fondamentale ascoltare le voci che lavorano ogni giorno per un futuro più inclusivo e rispettoso per tutti, perché solo insieme possiamo costruire un mondo migliore.

“Sono commosso e ispirato nell’incontrare imam e leader della comunità musulmana provenienti da tutta Europa che si oppongono coraggiosamente all’estremismo e si battono a favore della coesistenza. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Imam visita Israele e al ritorno viene bandito. Iran? No, Olanda

In questa notizia si parla di: imam - visita - israele - ritorno

Hassan Shlogoumi, le commoventi parole dell'Imam: "Scienza, conoscenza, storia: Israele è un miracolo, il mondo arabo si unisca" Vai su X

Hassan Shlogoumi, le commoventi parole dell'Imam: "Scienza, conoscenza, storia: Israele è un miracolo, il mondo arabo si unisca" Vai su Facebook

Imam visita Israele e al ritorno viene bandito. Iran? No, Olanda; Leader musulmani d'Europa visitano Israele per promuovere la pace e combattere l'estremismo; Gli imam sionisti influencer del genocidio: balli e canti con Herzog mentre a Gaza continua lo sterminio.

Imam visita Israele e al ritorno viene bandito. Iran? No, Olanda - Dall’Olanda all’Algeria, chi dialoga con lo stato ebraico viene emarginato, minacciato o imprigionato. Scrive ilfoglio.it

Israele, 'non cesseremo fuoco fino al ritorno degli ostaggi' - Distruggeremo Hamas e continueremo a combattere finché l'ultimo degli ostaggi non sarà tornato a casa". Come scrive ansa.it