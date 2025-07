In balìa delle truffe on-line Ottavi in Italia per il reato Colpi raddoppiati in 5 anni

La sicurezza online diventa una priorità per cittadini e imprese, poiché i reati digitali in Italia sono in costante aumento, con una crescita raddoppiata negli ultimi cinque anni. Arezzo non fa eccezione: tra phishing, marketplace falsi e finti bonifici, il rischio di cadere vittima di truffe è sempre più elevato. In questo scenario, conoscere le strategie di difesa è fondamentale per navigare in rete con serenità e proteggersi dai pericoli nascosti.

Phishing, marketplace fasulli e finti bonifici: così la rete diventa un terreno minato anche per i cittadini aretini. E i numeri lo confermano: la provincia è all'ottavo posto in Italia per incidenza e crescita dei raggiri digitali. Arezzo è sempre più digitalizzata, e questa, purtroppo, non è solo una buona notizia. Perché dove crescono le connessioni, crescono anche le insidie: nel mare della rete, i truffatori navigano a vele spiegate, e la nostra provincia è oggi una delle rotte preferite. Lo rileva lo studio del Sole 24Ore che misura l'andamento del fenomeno nelle province italiane. E a confermarlo sono i dati pubblicati da Istat, Ministero dell'Interno e Polizia Postale, rielaborati nel report nazionale di Truffa.

