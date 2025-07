Stati generali del turismo a ottobre Serve un equilibrio qualità-prezzo

Gli Stati Generali del Turismo tornano il 17 ottobre 2025, nell’Auditorium di San Romano, per un confronto essenziale tra istituzioni e operatori del settore. Dopo il successo della prima edizione, questa seconda giornata si focalizza sulla sfida di trovare l’equilibrio tra qualità e prezzo, una chiave per rilanciare il turismo sostenibile e competitivo. Un appuntamento imperdibile per plasmare il futuro del nostro turismo.

Seconda edizione degli Stati Generali del Turismo. L'amministrazione comunale annuncia che si terranno venerdì 17 ottobre 2025, dalle ore 10 alle ore 17, nell'Auditorium di San Romano. Dopo il successo e la grande partecipazione riscontrati nella prima edizione, anche quest'anno l'evento rappresenterà un momento fondamentale di analisi, ascolto e confronto tra istituzioni e operatori del settore turistico. L'iniziativa, promossa dall' assessorato al turismo, si propone di fare il punto sull'andamento dell'anno in corso e di illustrare le linee strategiche per il 2026. Con esperti e ospiti. Sarà inoltre l'occasione per approfondire le sfide, le criticità e le opportunità del comparto turistico in un contesto in costante evoluzione.

