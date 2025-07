Gli spazi dedicati ai giovani Nuove idee | la parola ai ragazzi

Gli spazi dedicati ai giovani sono il cuore pulsante di una comunità che cresce e si trasforma. Martedì 15 alle 14.30, il Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo ospiterà un confronto aperto promosso dall’Informagiovani di Lecco, intitolato “Spazio ai giovani – idee e visioni per una nuova generazione di luoghi giovanili”. Un’opportunità unica per ascoltare le voci dei ragazzi e plasmare insieme il futuro degli spazi che li accolgono.

L’ Informagiovani del Comune di Lecco promuove, martedì 15 alle 14.30 al centro civico Sandro Pertini di Germanedo, un confronto pubblico per discutere sul futuro degli spazi dedicati alle nuove generazioni. L’incontro, dal titolo “Spazio ai giovani – idee e visioni per una nuova generazione di luoghi giovanili“, si colloca nel progetto Spazio al Talento, presentato da Informagiovani Lecco nell’ambito del bando Under 35 finanziato da Anci, e segna l’avvio di un percorso condiviso finalizzato alla creazione di una rete cittadina di spazi multifunzionali, inclusivi e sostenibili. L’obiettivo è raccogliere bisogni, idee e proposte sul potenziale futuro degli spazi giovanili a Lecco, con particolare attenzione al ruolo strategico del centro civico, sede del nuovo hub giovanile, in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it