Via ai lavori a Ponte Sasso Pace fatta con i residenti

Dopo anni di attesa, finalmente si apre una nuova fase per Ponte Sasso. La giunta ha approvato un intervento da 8 milioni di euro, che garantirà un efficace canale di raccolta delle acque e prevenirà allagamenti in caso di forti piogge. Giovedì sera, con un confronto decisivo con i residenti, si definiranno gli ultimi dettagli per migliorare questa opera strategica. L’avvio dei lavori è previsto entro la fine dell’estate, segnando un passo importante per la comunità.

Approvato dalla giunta il maxi intervento da 8 milioni di euro per Ponte Sasso: un canale di raccolta delle acque che servirà ad evitare gli allagamenti in caso di piogge importanti. Giovedì sera nuovo incontro con i residenti della zona, "fondamentale – sottolinea il sindaco Luca Serfilippi – per definire alcuni miglioramenti e condividere l'opera". Il progetto esecutivo sarà pronto entro la metà di agosto, mentre l'avvio dei lavori è previsto per ottobre. "I residenti – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – hanno riconosciuto lo sforzo dell'Amministrazione nel rispettare tempistiche molto stringenti e nel non perdere le risorse stanziate.

