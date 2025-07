Per non pagare il parcheggio dell’aeroporto riutilizzava il codice della convenzione con un ristorante | 35enne nei guai

Un tentativo ingegnoso ma rischioso: un uomo di 35 anni avrebbe riutilizzato il codice di una convenzione con un ristorante per evitare il pagamento del parcheggio all’aeroporto di Orio al Serio. La sua astuzia, però, si è trasformata in trappola, portandolo direttamente in manette. La polizia aeroportuale, già sulle sue tracce da mesi, ha smascherato il suo stratagemma, dimostrando che l’ingegno senza etica può avere conseguenze molto serie.

Orio al Serio. Per non pagare il parcheggio dell’aeroporto si era inventato uno stratagemma, che però gli è costato un arresto per truffa. La polizia aeroportuale stava già tenendo d’occhio A.A.I., pachistano di 35 anni, residente a Ciserano dove vive con la sorella, il cognato, i loro due figli e un cugino. L’indagine era partita nel marzo scorso in quanto i titolari di uno dei parcheggi che servono lo scalo bergamasco avevano registrato numerose soste non pagate. Dalle immagini riprese dalle telecamere si vedevano il pachistano e un altro uomo che entravano, sostavano per qualche ora e poi uscivano senza versare il corrispettivo dovuto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Per non pagare il parcheggio dell’aeroporto riutilizzava il codice della convenzione con un ristorante: 35enne nei guai

