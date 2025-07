L’allarme dell’Abi | Rischio recessione no ai protezionismi

L’allarme dell’Abi suona come un campanello d’allarme: il rischio recessione si fa imminente, e i protezionismi rappresentano una minaccia seria. I richiami di Papa Leone XIV a disarmare le parole e la complessità dei fattori economici sottolineano l’urgenza di un fronte unitario. Patuelli avverte: bisogna disinnescare i dazi e le tensioni commerciali prima che si inneschi una nuova crisi globale, mettendo in serio pericolo il nostro sistema finanziario e le sue prospettive future.

La citazione di Papa Leone XIV ("occorre disarmare le parole"), i rischi per le banche, "più complessi e sensibili anelli di connessione fra i fattori dell'economia", e poi l'affondo: "Occorre disinnescare i rischi di protezionismo e i nuovi dazi " per evitare effetti sui mercati e sulle banche e una "nuova recessione ". Si apre con un monito la relazione del presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'assemblea dell'associazione che riunisce le banche che operano in Italia. "Se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti", dice Patuelli alla presenza del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, del viceministro Maurizio Leo e a una folta platea di rappresentanti del mondo bancario e finanziario.