manifesto mostra da export

L’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano, celebra con entusiasmo la proroga al Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso della mostra “I colori della musica. Giacomo Puccini e l’arte della pubblicità”. Un successo che nasce da un entusiasmo condiviso e da una progettualità culturale di qualità, frutto del prestigioso “Giacomo Puccini Manifesto” allestito a Lucca in occasione del centenario della morte del grande compositore. La mostra continuerà a incantare e ispirare il pubblico.

L’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano, commenta la notizia della proroga al Museo nazionale Collezione Salce di Treviso della mostra “I colori della musica. Giacomo Puccini e l’arte della pubblicità“: “Raccogliamo il frutto di una progettualità seria in campo culturale. La mostra trevigiana è figlia di “Giacomo Puccini Manifesto“, allestita a Lucca in occasione del centenario della morte di Puccini - sottolinea Pisano - curata da Simone Pellico e realizzata dal Comune di Lucca insieme a Lucca Plus. Un progetto che ha raccolto patrocini importanti e il prestito di ben cento manifesti pubblicitari da parte della più importante collezione italiana: appunto il Museo nazionale Collezione Salce”. 🔗 Leggi su Lanazione.it