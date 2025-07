Tutti in campo per il Vip Master Parata di stelle a Milano Marittima

Milano Marittima si è accesa di glamour e adrenalina con la prima serata del Vip Master, l’evento estivo che dal 1990 unisce star dello spettacolo, sport e cinema in un suggestivo duello sulla terra rossa. Tra risate, selfie e scambi di set, la manifestazione si conferma un imperdibile appuntamento di prestigio, capace di catturare il cuore degli appassionati e non solo. E l’atmosfera vibrante promette ancora emozioni indimenticabili in questa edizione speciale...

È scattata con il botto la prima serata del Vip Master, il tradizionale appuntamento estivo che, dal 1990, unisce sport e spettacolo sui campi del Circolo Tennis di Milano Marittima. Ieri sera, tra un pallonetto e un selfie, è andato in scena il consueto show che ha portato in riviera una parata di stelle del piccolo schermo, dello sport e del cinema. Tra i più attesi dal pubblico, Simona Ventura e Massimo Boldi, mattatore anche con la racchetta in mano. Applausi anche per Valeria Marini, ospite affezionata alla manifestazione, così come per la coppia Carmen Russo–Enzo Paolo Turchi, oltre alle ‘illusioni’ di Giucas Casella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti in campo per il Vip Master. Parata di stelle a Milano Marittima

