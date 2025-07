Tutti in campo per Giani Segretaria Pd all’attacco

In una Toscana sempre più movimentata, tutti in campo per sostenere Giani, il leader che ha acceso la partita. Le mosse di Eugenio Giani e Barbara Croci rivelano una strategia unitaria, con un obiettivo comune: accelerare i tempi e superare gli ostacoli. Da Arezzo arriva il chiaro endorsement della segretaria dem, rafforzando la corsa del governatore uscente. La scena è pronta: il futuro toscano si decide ora, e il momento di fare la differenza è arrivato.

La "scossa" di Eugenio Giani e la "scampanellata" di Barbara Croci. Stesso binario, due direzioni: il Nazareno e il quartier generale del Pd toscano. Stessa richiesta: fate presto, con la sottolineatura che da Arezzo la segretaria dem - schleiniana della prima ora - lancia l’endorsement per il governatore uscente. Che a sua volta ha dato la sveglia a Elly rompendo l’impasse - dentro il partito - e dichiarando pubblicamente la sua disponibilità a ricandidarsi. Tra lunedì e martedì è in agenda a Roma il vertice che dovrà sbrogliare la matassa in casa dem e sopratutto sciogliere i nodi con gli alleati, Cinque Stelle in testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti in campo per Giani. Segretaria Pd all’attacco

In questa notizia si parla di: giani - segretaria - tutti - campo

-- : , 13-14-15 giugno 2025 Jacotenente – Foresta Umbra Il campo Emergenza di Vai su Facebook

Tutti in campo per Giani. Segretaria Pd all’attacco; Verso le regionali. Fabiani: Sì al Giani bis e al campo largo. Candidatura, ore decisive; Giani brucia i tempi e chiede al Pd la ricandidatura: gelo di Schlein, in bilico il campo largo.

Regionali Toscana, Giani pronto a scendere in campo per il bis. Schlein prende tempo - Il presidente: Sono colpito dal sostegno e dal calore umano e politico ricevuto in questi giorni”. Secondo lanazione.it

Giani, dopo l’auto ricandidatura arrivano giorni cruciali - Lunedì il Presidente della Regione Giani vedrà a Roma la segretaria del Pd Elly Schlein per ricucire dopo la ricandidatura. Riporta controradio.it