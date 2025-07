Botte ai carabinieri Arrestato un 37enne

Una notte di tensione e colpi di scena a Marzocca, che si è conclusa con l’arresto di un 37enne dopo un violento episodio ai danni dei carabinieri. La scena si è svolta all’interno di un negozio, dove un uomo ubriaco ha perso il controllo scagliandosi contro un dipendente. La reazione delle forze dell’ordine è stata immediata e decisa: ecco come si è arrivati a questa drammatica escalation.

Notte movimentata quella tra giovedì e venerdì a Marzocca, conclusasi con l’arresto di un trentasettenne. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Senigallia sono intervenuti a seguito di un’accesa lite all’interno di un esercizio commerciale di Marzocca tra un cittadino di origine marocchina, classe ‘88, e un dipendente di quell’esercizio. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, ha sfociato il suo stato prendendosela con il dipendente, per questo sono stati contattati i carabinieri chiedendone l’immediato intervento. Questi ultimi, una volta arrivati, hanno cercato di calmare gli animi allontanando l’uomo, ancora in evidente stato di alterazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte ai carabinieri. Arrestato un 37enne

In questa notizia si parla di: carabinieri - botte - arrestato - 37enne

