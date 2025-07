IA e nuove tecnologie sono fondamentali per evitare gli errori

L’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale, sta rivoluzionando la medicina, consentendo diagnosi più rapide e interventi sempre più precisi e meno invasivi. Alla guida dell’eccellenza mondiale dell’Istituto Rizzoli, il Professor Alessandro Gasbarrini ci svela come queste avancie migliorano la cura delle patologie della colonna vertebrale, dalle deformità alle ernie, offrendo speranze concrete a milioni di pazienti. Professore, quali sono le patologie che vengono affrontate nel suo reparto?

Dalle malattie degenerative delle colonna vertebrale ai tumori, agli interventi sempre meno invasivi e sempre più precisi grazie all’intelligenza artificiale. Il professor Alessandro Gasbarrini è alla guida dell’Unità operativa complessa di Chirurgia vertebrale del’Istituto Rizzoli, un’eccellenza a livello mondiale. Professore, quali sono le patologie che vengono affrontate nel suo reparto? "Deformità della colonna vertebrale, quindi ernie, scogliosi degenerative, patologie oncologiche sia primitive che metastatiche, traumi ma non quelli che arrivano in emergenza con il 118, dei quali si occupa l’ospedale Maggiore, ma quella dilazionate: una persona ha avuto un incidente e per colpa di quello la colonna vertebrale è peggiorata e noi interveniamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "IA e nuove tecnologie sono fondamentali per evitare gli errori"

