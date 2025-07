Trent’anni e una missione | produrre vino

A soli 27 anni, Trent si dedica con passione alla produzione di vino nel cuore di Monte Roberto, trasformando la sua giovane età in un punto di forza. Nonostante una laurea in giurisprudenza, ha scelto di seguire la sua vera vocazione, portando avanti un progetto che ha conquistato premi e riconoscimenti. La sua dedizione all’enologia e al territorio lo rende esempio di come passione e impegno possano fare la differenza. La sua storia ci invita a sostenere e valorizzare i talenti locali, contribuendo a rinvigorire il patrimonio enogastronomico del nostro paese.

Vive a Monte Roberto, non ha ancora 30 anni e la sua missione nonostante una laurea in giurisprudenza in tasca è quella di produrre vino. Un compito che gli riesce talmente bene, tra vendemmie e degustazioni, da farli vincere il premio " Piccolo Comune Amico " promosso dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e dedicato ai paesi che, nell’ultimo anno, si sono impegnati per valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo. La cerimonia di premiazione giovedì a Roma a Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti nazionale. Quella di Luca Marasca è una bella storia di ritorno alle origini e di amore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trent’anni e una missione: produrre vino

