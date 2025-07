si dimentica le chiavi e precipita al rientro prova a scalare il palazzo un volo di sei metri tra i passanti

Un’inaspettata fuga nel cuore di Arezzo, quando un uomo di 57 anni, dimentico delle chiavi di casa, decide di scalare il palazzo e precipitare nel vuoto da sei metri tra i passanti. Un gesto estremo che ha sconvolto la tranquilla via della Società Operaia, lasciando tutti con il fiato sospeso. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la mente umana in momenti di crisi.

Un volo nel vuoto da sei metri, in pieno centro ad Arezzo. È quanto accaduto nella mattinata di giovedì scorso, in via della Società Operaia, a due passi da piazza San Jacopo. Un uomo di 57 anni è precipitato dal secondo piano del palazzo in cui si trova la sede dei grandi magazzini, schiantandosi sull'asfalto. Secondo quanto ricostruito, il 57enne - che abita in un appartamento del grande palazzo - era uscito di casa dimenticando le chiavi all'interno. Una distrazione banale che tuttavia ha innescato una sequenza drammatica: per rientrare, il cinquantenne ha tentato di arrampicarsi lungo la facciata, cercando di raggiungere un finestrone lasciato aperto.