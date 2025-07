Scuolabus: ecco i numeri. "Promessa mantenuta", dichiara con orgoglio il sindaco Gionata Calcinari, confermando quanto anticipato: nonostante le sfide di bilancio, le tariffe del trasporto scolastico sono state abbassate. Con nuovi scaglioni Isee e una riduzione del 30% per il secondo figlio, si dimostra ancora una volta l’impegno dell’amministrazione nel garantire servizi accessibili a tutte le famiglie. La crescita della comunità passa anche da questa attenzione concreta.

"Promessa mantenuta". Così il sindaco Gionata Calcinari nel confermare quanto anticipato anche sulle nostre pagine, e ora fissato in delibera: "Nonostante le note difficoltà di bilancio, le tariffe del trasporto scolastico sono state abbassate. Abbiamo introdotto scaglioni aggiuntivi di Isee e aumentato la riduzione per il secondo figlio, dal 20 al 30%, rispetto alle tariffe fissate dalla vecchia giunta e dalla Commissaria Straordinaria, e dal 30 al 50% dal terzo figlio in poi, proprio per riproporzionare la spesa più equamente possibile, e agevolare le famiglie numerose ". La chiosa: "Quando ci prendiamo un impegno, facciamo di tutto per mantenerlo, e così è stato per una delle problematiche più impattanti sulla spesa delle famiglie, in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it