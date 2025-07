Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 12 luglio ordine delle partite tv streaming

Oggi, sabato 12 luglio, le emozioni dei Campionati Europei di calcio femminile 2025 raggiungono il loro apice con le sfide in contemporanea delle quattro squadre del girone C. Un finale di fase che promette suspense e sorprese, con Svezia e Germania già in pole position per la qualificazione. Scopri orari, streaming e tutte le partite in diretta per non perdere neanche un istante di questa emozionante giornata sportiva.

Proseguono le partite ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Oggi, sabato 12 luglio, scenderanno infatti in campo, rigorosamente in contemporanea, l e quattro formazioni del girone C, pronte a disputare l’ultimo impegno di questa prima fase, malgrado buona parte del responso sia stato già scritto. Sì perché, di fatto a staccare il pass per la fase successiva saranno la Svezia e la Germania, due squadre al momento appaiate a sei punti che si sfideranno sul campo di Zurigo per stabilire il piazzamento finale nella mini classifica. Al momento la differenza reti premia la Germania. Le nordiche dovranno quindi per forza vincere per potersi prendere la leadership. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 12 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

