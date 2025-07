Altolà degli industriali | Sbagliato accettare un rincaro del 10%

Altol224 degli industriali: un rincaro del 10% è inaccettabile, ma l’Italia che si risveglia al Sud apre nuove opportunità. Tuttavia, un’ombra di incertezza aleggia a causa dei dazi, che rischiano di frenare questa rinascita. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, esprime preoccupazione durante la tavola rotonda moderata da Agnese Pini, sottolineando come il futuro del nostro settore dipenda dalla gestione di queste incognite. La sfida è appena iniziata.

C'è uno spettro che si aggira nell'Italia in cui il Sud ha finalmente ripreso a crescere, diventando, come ha spiegato la premier Meloni, il "locomotore del Paese". Un'incognita che si riassume in una parola: "dazi", e che, fino ad ora, ha generato incertezze su incertezze. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, non nasconde le sue preoccupazioni nella tavola rotonda moderata dalla direttrice del Qn Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, che ha chiuso l'affollata assemblea degli industriali di Napoli. Prima, sul palco, si erano alternati tre ministri (quello delle Imprese, Adolfo Urso; del Pnrr, Tommaso Foti; e delle Politiche del Mare, Musumeci), il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, oltre al padrone di casa: il numero uno degli industriali partenopei, Costanzo Jannotti Pecci.