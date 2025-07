La guerra commerciale mette a repentaglio lo 0,7% del Pil europeo

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Europa minaccia di compromettere circa il 7% del PIL europeo. Con oltre 532 miliardi di euro di esportazioni verso l'America, l'aumento dei dazi da aprile ha già iniziato a incidere pesantemente sull'economia del Vecchio Continente. La sfida ora è capire se le trattative riusciranno a stabilizzare questa crisi e a salvaguardare la crescita futura dell'UE.

A prescindere dall'esito delle complesse trattative tra Washington e Bruxelles, la guerra commerciale scatenata dall'amministrazione Trump sta già tenendo sotto scacco l'economia del Vecchio continente, visto che ben un quinto dell'export dell'Unione, pari a oltre 532 miliardi di euro, è diretto oltreoceano. Da aprile gli Stati Uniti hanno portato i dazi medi sulle importazioni europee dall'1,3 al 6,7 percento. Questo comporta una perdita potenziale di decine di miliardi di euro di crescita. A questo si aggiunge il notevole deprezzamento del dollaro rispetto all'euro nella prima metà dell'anno, che si traduce in una sorta di dazio aggiuntivo per chi esporta i propri prodotti negli Usa.

