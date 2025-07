Aereo precipitato in India Nessun guasto a bordo | Sono stati spenti i motori

Tragedia in India: un Boeing 787-800 di Air India si schianta senza alcun guasto apparente, pochi istanti dopo il decollo da Ahmedabad verso Londra. Le indagini fanno emergere una possibile causa agghiacciante: qualcuno in cabina avrebbe interrotto l’afflusso di cherosene, causando lo spegnimento simultaneo dei motori e una sciagura che ha lasciato 270 vittime. Pochi attimi e il fuoco ha avvolto tutto, lasciando un segno indelebile nella storia dell’aviazione.

Si fa strada una causa agghiacciante per la sciagura del Boeing 787-800 di Air India che il 12 giugno era in volo da soli 30 secondi fra Ahmedabad e Londra Gatwick (270 morti: 241 sull’aereo, 29 nella mensa universitaria colpita): qualcuno in cabina di pilotaggio ha interrotto l’afflusso di cherosene ai due motori che si sono spenti contemporaneamente facendo schiantare il grande velivolo contro l’edificio. Pochi attimi e il fuoco ha avvolto tutto. Un suicidio che ha portato con sé centinaia di vittime innocenti o un imperdonabile errore che ha fatto spostare quella levetta indispensabile per dare potenza? Di sicuro per manovrarla ci vuole una certa forza, quindi è difficile pensare che sia successo accidentalmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aereo precipitato in India. Nessun guasto a bordo: "Sono stati spenti i motori"

