Aspides spuntata con due sole navi contro i missili degli houthi

L’aspide si è materializzata in un contesto di tensione e strategia, con solo due navi contro i missili degli Houthi. L’ammiraglio greco Vasileios Gryparis aveva già avvertito: “Non sono un mago, datemi i mezzi e vi porterò i risultati”. La sfida ora si gioca sulla tecnologia e sul coraggio, in un teatro di crisi dove ogni mossa conta. Per scoprire come si evolve questa partita cruciale, continua a leggere.

"Non sono un mago, datemi i mezzi e io vi porterò i risultati", aveva detto l'ammiraglio greco Vasileios Gryparis a dicembre dello scorso anno, investito del ruolo di comandante della missione euro.

