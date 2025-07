Pronostici MLS 13 luglio | occhi puntati sulla Eastern Conference

Club, e con Leo Messi in forma smagliante, l’Inter Miami punta decisamente a riscrivere le sorti della Eastern Conference. Con un clima di entusiasmo alle stelle e tre partite ancora da recuperare, la squadra si avvicina sempre più ai vertici, alimentando sogni di gloria. La corsa ai playoff si fa incandescente, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. È il momento di scoprire cosa ci riservano i pronostici per il 13 luglio!

MLS, l’avventura al Mondiale per Club sembra abbia fatto bene all’Inter Miami di Leo Messi: la Pulce è a quota quattro doppiette consecutive. Con tre match ancora da recuperare, l’ Inter Miami è ormai a un tiro di schioppo dal quarto posto: tre i punti che separano il club della Florida dai Crew, ma neppure la vetta della classifica della Eastern Conference è così lontana. La squadra di Javier Mascherano è tornata rigenerata dal Mondiale per Club, come se avesse acquisito maggiore consapevolezza: dalla sconfitta negli ottavi di finale con il PSG, l’Inter Miami ha ottenuto due vittorie, l’ultima nel recupero infrasettimanale contro i New England Revolution, piegati 2-1 a domicilio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici MLS 13 luglio: occhi puntati sulla Eastern Conference

In questa notizia si parla di: eastern - conference - pronostici - luglio

New York travolge Boston e vola in finale di Eastern Conference - New York trionfa su Boston e si guadagna un posto nella finale della Eastern Conference. I Knicks schiantano i campioni in carica al Madison Square Garden, infliggendo una sconfitta pesante con un sorprendente 119-81.

35 ANNI DOPO: IL DIARIO DI ITALIA 90 - PUNTATA 21 GIOVEDI 28 GIUGNO: ANCORA OSPEDALE, TEMPO DI PRONOSTICI E' giovedì, è il secondo giorno senza partite e sarà lo stesso anche domani. Un pò di pausa ci sta dopo aver visto 44 partite in 18 gi Vai su Facebook

NBA Christmas Day, dove vedere Boston-Philadelphia in TV e streaming; Pronostici MLS 13 luglio: occhi puntati sulla Eastern Conference; Pronostico New England Revolution vs Inter Miami | MLS | 9 Luglio 2025.

Pronostici MLS 6 luglio: scontro al vertice nella Eastern Conference - MLS, riecco l'Inter Miami dopo l'esperienza positiva al Mondiale per Club: Messi e compagni saranno di scena in Canada contro il Montreal. ilveggente.it scrive

I pronostici di giovedì 10 luglio: Europa League e Conference League - I pronostici di giovedì 10 luglio, al via l’edizione 2025/2026 di Europa League e Conference League ... Scrive ilveggente.it