Ravezzani convinto | Calhanoglu resta? Un rischio per l’Inter!

Fabio Ravezzani non ha dubbi: Calhanoglu rappresenta ancora un rischio per l’Inter, e il suo futuro in nerazzurro potrebbe essere compromesso. Le recenti tensioni tra giocatore e dirigenza amplificano le incognite, mettendo in discussione la stabilità del team. Ma quali sono davvero le conseguenze di questa situazione? Scopriamolo insieme, perché nel calcio, come nella vita, le dinamiche possono cambiare in un attimo.

Fabio Ravezzani ha indicato il suo punto di vista in merito alla possibile partenza di Hakan Calhanoglu dall’Inter. Di seguito la sua visione. IL RAGIONAMENTO – Fabio Ravezzani si è così espresso a TMW Radio sul caso Calhanoglu: «Mi pare che il danno ormai sia stato fatto, l’Inter ha messo all’indice Calhanoglu attraverso il suo capitano e il suo Presidente. Il turco ha risposto dicendo che Lautaro Martinez è tutto ‘chiacchiere e distintivo’. Se adesso il Galatasaray dice ‘abbiamo scherzato’, la brutta figura la fa il calciatore che ha compiuto una serie di gesti per rompere con l’Inter. L’allenatore del Galatasaray dice che per loro è più importante Osimhen di Calha. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ravezzani convinto: «Calhanoglu resta? Un rischio per l’Inter!»

