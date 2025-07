MotoGP GP Germania 2025 Marc Marquez pronto a dettare legge Qualcuno si ribellerà al Tiranno del Sachsenring?

motogp gp germania 2025 marc marquez pronto a dettare legge qualcuno si ribellerà al tiranno del sachsenring. Tutti contro Marc Marquez, Marc Marquez contro tutti. Questo è il tema caldo del Gran Premio di Germania 2025, con qualifiche e Sprint che promettono spettacolo. Lo spagnolo, favorito indiscusso, cerca di consolidare il suo dominio, ma la sfida è aperta: riuscirà a mantenere il trono o qualcun altro si ergerà a protagonista? La risposta si scoprirà oggi.

Tutti contro Marc Marquez, Marc Marquez contro tutti. Questo il tema del Gran Premio di Germania 2025 di MotoGP che, oggi, vivrà la giornata dedicata alle qualifiche e alla Sprint. Chiaramente, lo spagnolo è doppiamente il favorito. Sia per quanto mostrato in stagione (6 GP e 9 Sprint vinte sinora) sia per i pregressi del Sachsenring (8 vittorie nella classe regina a fronte di 9 partenze). Il trentaduenne iberico, ieri, ha dato l’impressione di nascondersi e di avere margine. Tanto margine. Vedremo se la sensazione sarà corroborata dai fatti. Soprattutto, scopriremo se qualcuno avrà la forza per sfidarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez pronto a dettare legge. Qualcuno si ribellerà al Tiranno del Sachsenring?

In questa notizia si parla di: marc - marquez - motogp - germania

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

[#MotoGP] Marc Marquez, che ha chiuso terzo nella prima giornata di prove del Gran Premio di Germania della MotoGP, ha parlato dell'ovvia decisione di Jorge Martin, che rimarrà con l'Aprilia anche nella prossima stagione. Vai su Facebook

#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive #motogp Scommesse MotoGP, anche in Germania è dominio Marc Marquez: su Snai lo spagnolo favorito a 1,45 sia per la gara che per la Sprint http://dlvr.it/TLsQDr Vai su X

Orari MotoGP Germania 2025 in diretta su TV8, Sky e Now dal Sachsenring; MotoGP 2025. GP di Germania. Marc Marquez, solo 3°: Soddisfatto, l'importante è non esagerare; GP Germania 2025 – Classifica Prove: che Diggia! Fabio batte Alex e Marc Marquez, Bagnaia 9°.

MotoGp, Germania 2025: gli orari di qualifiche e sprint race e dove vederli in tv - Marc Marquez vola già nelle libere, il suo obiettivo è la quarta doppietta (Sprint Race- Secondo msn.com

MotoGP 2025. GP di Germania. Marc Marquez, "solo" 3°: "Soddisfatto, l'importante è non esagerare" - Il 93 ha spiegato perché nel pomeriggio non ha ottenuto il miglior tempo, che tutti davano quasi per scontato: c'entra il lavoro sulle gomme ... Da moto.it